"Интер" купил 19-летнего швейцарского форварда

Форвард Дариан Малес перешел из "Люцерна" в "Интер". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Контракт 19-летнего игрока рассчитан до лета 2025 года. По данным СМИ, "Интер" отдаст нападающего в аренду "Дженоа" на сезон-2020/21.

По информации transfermarkt, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Швейцарии футболист провел 19 матчей, отметившись 1 голом и 4 ассистами.

А еще: "Интер" в контрольном матче разгромил "Лугано"| http://soccernews.ru