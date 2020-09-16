"Интер" купил 19-летнего швейцарского форварда
Форвард Дариан Малес перешел из "Люцерна" в "Интер". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Контракт 19-летнего игрока рассчитан до лета 2025 года. По данным СМИ, "Интер" отдаст нападающего в аренду "Дженоа" на сезон-2020/21.
По информации transfermarkt, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.
В прошедшем сезоне чемпионата Швейцарии футболист провел 19 матчей, отметившись 1 голом и 4 ассистами.
А еще: "Интер" в контрольном матче разгромил "Лугано"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17