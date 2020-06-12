"Интер" купил Эриксена против воли Конте

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"Интер" купил Эриксена против воли Конте

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте не хотел видеть в своей команде полузащитника Кристиана Эриксена.

Как рассказал скаут "Кальяри" Алекс Великих, звёздный датчанин не вписывается в тактические схемы тренера. Кроме того, рулевого "нерадзурри" не устраивает то, как футболист выполняет черновую и беговую работу.

28-летний хавбек перешёл в "Интер" из "Тоттенхэма" в январе этого года за 20 миллионов евро.

В составе новой команды Эриксен пока сыграл только 8 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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