"Интер" купит игрока "Барселоны"

"Интер" выкупит трансфер бразильского полузащитника "Барселоны" Рафиньи Алькантары, сообщает Football Italia.

Напомним, что миланский клуб арендовал футболиста в январе с правом последующего выкупа за 35 миллионов евро. Впрочем из-за выхода клуба в Лигу Чемпионов это право превратилось в обязательство по условиям арендного договора.

25-летний Рафинья провел за "Интер" 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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