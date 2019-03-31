"Интер" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 29 тура Серии "А"

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"Интер" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 29 тура Серии "А"

"Интер" – "Лацио"

Стадион: "Джузеппе Меацца" (Милан)

Начало матча: 22:30

Главный арбитр: Паоло Маццолени

В воскресенье, в рамках 29 тура Серии "А", пройдет сразу несколько матчей, которые вполне можно назвать центральными или хотя бы "очень важными". На самый поздний час – 22:30 по Москве – вынесли противостояние "Интера" и "Лацио". Обе команды упали в кризис по ходу текущего сезона, однако вовремя из него вышли и уже несколько туров кряду показывают не самые худшие результаты. Текущий сезон Серии "А" радует интригой. В первую очередь следует отметить, что сразу 9 команд претендуют на 5 мест в еврокубках.

"Лацио" долгое время околачивал границы первой "четверки", но не так давно фактически выпал из списка претендентов на главный клубный турнир Европы. Сейчас орлы идут на 6 месте, отставая от идущего четвертым "Милана" на 6 балов, и лишь результативный взрыв на фоне потери очков от "красно-черных" может протащить подопечных Индзаги вверх. Предпосылок для взрыва достаточно мало. Да, команда не проигрывает 3 матча кряду, но не самая длинная скамейка часто играет свою роль, и "орлы" буквально останавливаются в конце поединков. Единственный плюс "Лацио" в том, что они пытаются регулярно угрожать чужим воротам. С результатом в среднем 16,8 ударов за матч, они идут на третьем месте в лиге по этому показателю, уступая лишь "Ювентусу" и "Наполи".

Дела "Интера" тоже шли далеко не лучшим образом, пока подопечные Спалетти не взяли, да и не обыграли "Милан" в прошлом туре, вернув себе вторую третью строчку в таблице. Но главной новостью для команды является то, что основной нападающий Мауро Икарди наконец-то закрыл все свои вопросы с клубом и преступил к тренировкам с основной командой. Практически сразу же сломался Лаутаро Мартинес, так что нет сомнений, что именно Икарди займет место центрального форварда в следующем поединке. Стоит отметить, что в последних 5 матчах подопечные Спалетти пропустили 8 голов, а потому их игра в защите все еще остается под вопросом, особенно если учитывать, что два основных защитника "сине-черных" – Стефан Де Фрей и Шиме Врсалько – травмированы, как и Мартинес. Однако, стоит также отметить, что если брать во внимание лишь домашние поединки, то тут защита "Интера" практически безупречна – 3 гола в 5 матчах.

Интересные факты пере противостоянием "Интер" – "Лацио"

В последних 20 матчах между "Интером" и "Лацио" были зафиксированы следующие результаты: 9 встреч остались за "сине-черными", "орлы" победили 8 раз, и всего лишь 3 матча завершились вничью.

В 5 последних матчах "Лацио" забил "Интеру" всего лишь 1 гол в основное время.

"Интер" выиграл 9 из 11 последних домашних матчей в рамках Серии "А".

"Интер" не проигрывает в 5 последних домашних матчах против "Лацио" во всех турнирах.

В 5 из 6 последних матчей на "Джузеппе Меацца" было забито менее 3 голов.

Ориентировочные составы

"Интер": Ханданович – Д’Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Асамоа – Гальярдини, Весино, Брозович – Перишич, Политано, Икарди.

"Лацио": Стракоша – Бастос, Ачерби, Раду – Марушич, Альберто, Милинкович-Савич, Лейва, Лулич – Корреа – Иммобиле.

Прогноз на матч "Интер" – "Лацио"

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Коэффициент на победу "Интера" колеблется в районе 2,37. Коэффициенты на ничью и победу "Лацио" практически идентичны – 3,32 и 3,34 соответственно.

"Лацио" не может похвастаться хорошей игрой против "Интера" в последнее время, особенно если брать поединки на "Джузеппе Меацца". Да и сам "Интер" дает соперникам усомнится в своей состоятельности, когда речь идет о домашних матчах в рамках текущего чемпионата. Тем не менее, "Лацио" не имеет путей для отхода, ведь позади голодные "Аталанта", "Сампдория" и "Торино", которые так и ждут, чтобы выкинуть "орлов" на 9 место. Мы прогнозируем достаточно упорный матч, где судьба будет решаться за счет одного или двух голов.

Прогноз Soccernews: тотал 2,5 М (1,9).

Игорь Малиенко soccernews.ru

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1 Ювентус Ювентус 29 78
2 Наполи Наполи 28 60
3 Интер Милан Интер Милан 28 53
4 Милан Милан 29 51
5 Рома Рома 28 47
6 Лацио Лацио 27 45
7 Аталанта Аталанта 28 45
8 Сампдория Сампдория 29 45
9 Торино Торино 28 44
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 28 33
12 Дженоа Дженоа 29 33
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