"Интер", "Лацио", "Фиорентина", "Аталанта" и "Торино" побеждают в 30-м туре Серии А
В рамках 30-го тура итальянской Серии А состоялись ещё шесть матчей. "Интер", "Лацио", "Фиорентина", "Аталанта" и "Торино" добыли победы над "Вероной", "Беневенто", "Кротоне", "Удинезе" и "Кальяри" соответственно, а "Дженоа" и СПАЛ сыграли вничью.
"Интер" – "Верона" - 3:0
Голы: Икарди, 1 - 1:0, Перишич, 13 - 2:0, Икарди, 48 - 3:0.
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио (Сантон, 59), Жоау Канселу, Миранда, Рафинья (Валеро, 75), Гальярдини, Брозович, Кандрева, Перишич, Икарди (Эдер, 65).
"Верона": Николас, Караччоло, Супреан, Феррари (Бьянкетти, 57), Вукович, Ааронс (Верде, 65), Фарес, Бюхель, Ромуло, Кальвано, Петкович (Черчи, 79).
Удаление: Николас (90).
"Лацио" – "Беневенто" - 6:2
Голы: Иммобиле, 19 - 1:0, Катальди, 23 - 1:1, Гильерме, 51 - 1:2, Кайседо, 60 - 2:2, де Врей, 66 - 3:2, Иммобиле, 68 - 4:2, Лейва, 83 - 5:2, Луис Альберто, 90 (пенальти) - 6:2.
"Лацио": Стракоша, Габаррон, де Врей, Луис Фелипе, Марушич, Луис Альберто, Лейва, Фелипе Андерсон, Пароло (Милинкович-Савич, 74), Баштуш (Кайседо, 46), Иммобиле (Нани, 74).
"Беневенто": Пуджони, Гимсити, Летициа (Венути, 65), Тошка, Коста, Гильерме, Джуричич (Дель Пинто, 74), Катальди, Сандро, Йеммелло (Бриньоли, 10), Ломбарди.
Удаление: Пуджони (7).
"Фиорентина" – "Кротоне" - 2:0
Голы: Симеоне, 3 - 1:0, Кьеза, 62 - 2:0.
"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Оливера, Лорини (Бруну Гашпар, 82), Витор Уго, Кристофоро (Дабо, 52), Верету, Сапонара, Эссерик, Кьеза (Ло Фасо, 75), Симеоне.
"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Мартелла, Фараони, Капуано, Бенали, Мандрагора, Риччи (Сампиризи, 73), Барберис (Крочата, 56), Стоян (Айети, 64), Тротта.
Удаление: Капуано (57).
"Аталанта" – "Удинезе" - 2:0
Голы: Петанья, 68 - 1:0, Масьелло, 74 - 2:0.
"Аталанта": Голлини, Кастань (Хатебур, 46), Паломино, Масьелло, Госенс, Гомес, де Рон (Хаас, 90), Кристанте, Фройлер, Толои, Петанья (Барроу, 89).
"Удинезе": Биссарри, Дзампано, Ларсен, Нюйтинк, Аднан (Лопес, 73), Янкто (Понтиссо, 81), Балич, де Пауль, Ингельссон, Ларангейра, Перица (Видмер, 81).
"Кальяри" – "Торино" - 0:4
Голы: Яго Фальке, 61 - 0:1, Ляйич, 65 - 0:2, Ансальди, 79 - 0:3, Оби, 87 - 0:4.
"Кальяри": Краньо, Романья, Чеппителли, Мианге, Кастан, Дейола (Сетер, 63), Фараго, Падоин, Барелла (Дессена, 88), Паволетти, Сау (Хан Кван Сон, 71).
"Торино": Сиригу, Нкулу (Бонифаци, 46), Бурдиссо, Моретти, Ансальди, Ринкон, Аккуа (Ляйич, 54), Яго Фальке (Оби, 77), Базелли, де Сильвестри, Белотти.
"Дженоа" – СПАЛ - 1:1
Голы: Лападула, 30 (пенальти) - 1:0, Ладзари, 60 - 1:1.
"Дженоа": Перин, Бираски, Сполли, Зуканович, Ригони, Лазович, Хильемарк (Росси, 72), Лаксальт, Бертолаччи, Пандев (Таарабт, 59), Лападула (Юри Медейруш, 81).
СПАЛ: Мерет, Чонек, Викари, Фелипе, Бильер, Ладзари, Коста, Грасси, Скьяттарелла, Палоски (Флоккари, 70), Антенуччи (Витале, 84).
Удаление: Викари (28).
Не пропустите: Джеко спас для "Ромы" ничью в матче с "Болоньей". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лондонская битва за место в топ-4: "Челси" принимает "Тоттенхэм"
-
Продолжится ли падение "Зенита"? Команда Роберто Манчини гостит в Уфе
-
Прощание с "Олимпом": "Ростов" принимает ЦСКА
-
ПСЖ громит "Монако" и становится обладателем Кубка французской лиги
-
Шедевральный камбэк в Севилье: Месси спасает "Барселону" от поражения
Лента новостей
-
Погба: "Вопрос о том, почему я не играю, следует задавать Моуринью"
-
"Барселона" рассчитывает продать двух игроков, чтобы заработать средства на трансфер Гризманна
-
Иско определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры
-
Луис Адриано: "Нет ничего удивительного в том, что Фернандо так часто забивает со штрафных"
-
Матч "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) в одном фото
-
В матче с нереализованным пенальти и удалением "Урал" и "Рубин" поделили очки
-
"Реал" отказался от приобретения Салаха
-
В "Барселоне" рассчитывают на Бускетса в матче с "Ромой"
-
Бубнов: "У Семака в "Зените" может получиться"
-
За последние десять лет "Реал" забил больше пенальти, нежели любая другая команда из топ-5 европейских лиг
-
Головин: "Давно не побеждали в Ростове"
-
Тиаго Силва сделал заявление по своему будущему
-
Миятович: "Не хотел, чтобы "Реалу" в четвертьфинале достался "Ювентус"
-
"Эспаньол" - "Алавес" - 0:0 (обзор)
-
Мбаппе: "Слухи об уходе Неймара - это пустое сотрясение воздуха"
-
"Эспаньол" и "Алавес" сильнейшего не выявили
-
Моуринью делает выбор между защитниками "Реала" и "Барселоны"
-
Любимчик Карпина в деле: шикарный гол Кариоки в чемпионате Мексики
-
Гризманн исключил свой переход в "Манчестер Юнайтед"
-
Дриусси: "Забью "Уфе" минимум один гол"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|78
|2
|Наполи
|30
|74
|3
|Рома
|30
|60
|4
|Интер Милан
|29
|58
|5
|Лацио
|30
|57
|6
|Милан
|29
|50
|7
|Аталанта
|29
|47
|8
|Фиорентина
|29
|44
|9
|Сампдория
|29
|44
|10
|Торино
|29
|39
|11
|Болонья
|30
|35
|12
|Удинезе
|29
|33
|13
|Дженоа
|29
|31
|14
|Кальяри
|29
|29
|15
|Кьево
|29
|28
|16
|Сассуоло
|29
|28
|17
|СПАЛ
|30
|26
|18
|Кротоне
|29
|24
|19
|Хеллас Верона
|29
|22
|20
|Беневенто
|29
|10