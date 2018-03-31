"Интер", "Лацио", "Фиорентина", "Аталанта" и "Торино" побеждают в 30-м туре Серии А

В рамках 30-го тура итальянской Серии А состоялись ещё шесть матчей. "Интер", "Лацио", "Фиорентина", "Аталанта" и "Торино" добыли победы над "Вероной", "Беневенто", "Кротоне", "Удинезе" и "Кальяри" соответственно, а "Дженоа" и СПАЛ сыграли вничью.

"Интер" – "Верона" - 3:0

Голы: Икарди, 1 - 1:0, Перишич, 13 - 2:0, Икарди, 48 - 3:0.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио (Сантон, 59), Жоау Канселу, Миранда, Рафинья (Валеро, 75), Гальярдини, Брозович, Кандрева, Перишич, Икарди (Эдер, 65).

"Верона": Николас, Караччоло, Супреан, Феррари (Бьянкетти, 57), Вукович, Ааронс (Верде, 65), Фарес, Бюхель, Ромуло, Кальвано, Петкович (Черчи, 79).

Удаление: Николас (90).



"Лацио" – "Беневенто" - 6:2

Голы: Иммобиле, 19 - 1:0, Катальди, 23 - 1:1, Гильерме, 51 - 1:2, Кайседо, 60 - 2:2, де Врей, 66 - 3:2, Иммобиле, 68 - 4:2, Лейва, 83 - 5:2, Луис Альберто, 90 (пенальти) - 6:2.

"Лацио": Стракоша, Габаррон, де Врей, Луис Фелипе, Марушич, Луис Альберто, Лейва, Фелипе Андерсон, Пароло (Милинкович-Савич, 74), Баштуш (Кайседо, 46), Иммобиле (Нани, 74).

"Беневенто": Пуджони, Гимсити, Летициа (Венути, 65), Тошка, Коста, Гильерме, Джуричич (Дель Пинто, 74), Катальди, Сандро, Йеммелло (Бриньоли, 10), Ломбарди.

Удаление: Пуджони (7).



"Фиорентина" – "Кротоне" - 2:0

Голы: Симеоне, 3 - 1:0, Кьеза, 62 - 2:0.

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Оливера, Лорини (Бруну Гашпар, 82), Витор Уго, Кристофоро (Дабо, 52), Верету, Сапонара, Эссерик, Кьеза (Ло Фасо, 75), Симеоне.

"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Мартелла, Фараони, Капуано, Бенали, Мандрагора, Риччи (Сампиризи, 73), Барберис (Крочата, 56), Стоян (Айети, 64), Тротта.

Удаление: Капуано (57).



"Аталанта" – "Удинезе" - 2:0

Голы: Петанья, 68 - 1:0, Масьелло, 74 - 2:0.

"Аталанта": Голлини, Кастань (Хатебур, 46), Паломино, Масьелло, Госенс, Гомес, де Рон (Хаас, 90), Кристанте, Фройлер, Толои, Петанья (Барроу, 89).

"Удинезе": Биссарри, Дзампано, Ларсен, Нюйтинк, Аднан (Лопес, 73), Янкто (Понтиссо, 81), Балич, де Пауль, Ингельссон, Ларангейра, Перица (Видмер, 81).



"Кальяри" – "Торино" - 0:4

Голы: Яго Фальке, 61 - 0:1, Ляйич, 65 - 0:2, Ансальди, 79 - 0:3, Оби, 87 - 0:4.

"Кальяри": Краньо, Романья, Чеппителли, Мианге, Кастан, Дейола (Сетер, 63), Фараго, Падоин, Барелла (Дессена, 88), Паволетти, Сау (Хан Кван Сон, 71).

"Торино": Сиригу, Нкулу (Бонифаци, 46), Бурдиссо, Моретти, Ансальди, Ринкон, Аккуа (Ляйич, 54), Яго Фальке (Оби, 77), Базелли, де Сильвестри, Белотти.



"Дженоа" – СПАЛ - 1:1

Голы: Лападула, 30 (пенальти) - 1:0, Ладзари, 60 - 1:1.

"Дженоа": Перин, Бираски, Сполли, Зуканович, Ригони, Лазович, Хильемарк (Росси, 72), Лаксальт, Бертолаччи, Пандев (Таарабт, 59), Лападула (Юри Медейруш, 81).

СПАЛ: Мерет, Чонек, Викари, Фелипе, Бильер, Ладзари, Коста, Грасси, Скьяттарелла, Палоски (Флоккари, 70), Антенуччи (Витале, 84).

Удаление: Викари (28).

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