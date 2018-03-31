"Интер", "Лацио", "Фиорентина", "Аталанта" и "Торино" побеждают в 30-м туре Серии А

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"Интер", "Лацио", "Фиорентина", "Аталанта" и "Торино" побеждают в 30-м туре Серии А

В рамках 30-го тура итальянской Серии А состоялись ещё шесть матчей. "Интер", "Лацио", "Фиорентина", "Аталанта" и "Торино" добыли победы над "Вероной", "Беневенто", "Кротоне", "Удинезе" и "Кальяри" соответственно, а "Дженоа" и СПАЛ сыграли вничью.

"Интер" – "Верона" - 3:0

Голы: Икарди, 1 - 1:0, Перишич, 13 - 2:0, Икарди, 48 - 3:0.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио (Сантон, 59), Жоау Канселу, Миранда, Рафинья (Валеро, 75), Гальярдини, Брозович, Кандрева, Перишич, Икарди (Эдер, 65).

"Верона": Николас, Караччоло, Супреан, Феррари (Бьянкетти, 57), Вукович, Ааронс (Верде, 65), Фарес, Бюхель, Ромуло, Кальвано, Петкович (Черчи, 79).

Удаление: Николас (90).


"Лацио" – "Беневенто" - 6:2

Голы: Иммобиле, 19 - 1:0, Катальди, 23 - 1:1, Гильерме, 51 - 1:2, Кайседо, 60 - 2:2, де Врей, 66 - 3:2, Иммобиле, 68 - 4:2, Лейва, 83 - 5:2, Луис Альберто, 90 (пенальти) - 6:2.

"Лацио": Стракоша, Габаррон, де Врей, Луис Фелипе, Марушич, Луис Альберто, Лейва, Фелипе Андерсон, Пароло (Милинкович-Савич, 74), Баштуш (Кайседо, 46), Иммобиле (Нани, 74).

"Беневенто": Пуджони, Гимсити, Летициа (Венути, 65), Тошка, Коста, Гильерме, Джуричич (Дель Пинто, 74), Катальди, Сандро, Йеммелло (Бриньоли, 10), Ломбарди.

Удаление: Пуджони (7).


"Фиорентина" – "Кротоне" - 2:0

Голы: Симеоне, 3 - 1:0, Кьеза, 62 - 2:0.

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Оливера, Лорини (Бруну Гашпар, 82), Витор Уго, Кристофоро (Дабо, 52), Верету, Сапонара, Эссерик, Кьеза (Ло Фасо, 75), Симеоне.

"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Мартелла, Фараони, Капуано, Бенали, Мандрагора, Риччи (Сампиризи, 73), Барберис (Крочата, 56), Стоян (Айети, 64), Тротта.

Удаление: Капуано (57).
 

"Аталанта" – "Удинезе" - 2:0

Голы: Петанья, 68 - 1:0, Масьелло, 74 - 2:0.

"Аталанта": Голлини, Кастань (Хатебур, 46), Паломино, Масьелло, Госенс, Гомес, де Рон (Хаас, 90), Кристанте, Фройлер, Толои, Петанья (Барроу, 89).

"Удинезе": Биссарри, Дзампано, Ларсен, Нюйтинк, Аднан (Лопес, 73), Янкто (Понтиссо, 81), Балич, де Пауль, Ингельссон, Ларангейра, Перица (Видмер, 81).
 

"Кальяри" – "Торино" - 0:4

Голы: Яго Фальке, 61 - 0:1, Ляйич, 65 - 0:2, Ансальди, 79 - 0:3, Оби, 87 - 0:4.

"Кальяри": Краньо, Романья, Чеппителли, Мианге, Кастан, Дейола (Сетер, 63), Фараго, Падоин, Барелла (Дессена, 88), Паволетти, Сау (Хан Кван Сон, 71).

"Торино": Сиригу, Нкулу (Бонифаци, 46), Бурдиссо, Моретти, Ансальди, Ринкон, Аккуа (Ляйич, 54), Яго Фальке (Оби, 77), Базелли, де Сильвестри, Белотти.
 

"Дженоа" – СПАЛ - 1:1

Голы: Лападула, 30 (пенальти) - 1:0, Ладзари, 60 - 1:1.

"Дженоа": Перин, Бираски, Сполли, Зуканович, Ригони, Лазович, Хильемарк (Росси, 72), Лаксальт, Бертолаччи, Пандев (Таарабт, 59), Лападула (Юри Медейруш, 81).

СПАЛ: Мерет, Чонек, Викари, Фелипе, Бильер, Ладзари, Коста, Грасси, Скьяттарелла, Палоски (Флоккари, 70), Антенуччи (Витале, 84).

Удаление: Викари (28).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 30 78
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 29 58
5 Лацио 30 57
6 Милан 29 50
7 Аталанта 29 47
8 Фиорентина 29 44
9 Сампдория 29 44
10 Торино 29 39
11 Болонья 30 35
12 Удинезе 29 33
13 Дженоа 29 31
14 Кальяри 29 29
15 Кьево 29 28
16 Сассуоло 29 28
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 29 24
19 Хеллас Верона 29 22
20 Беневенто 29 10
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