"Интер" - "Лацио": видеотрансляция центрального матча Серии А

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"Интер" - "Лацио": видеотрансляция центрального матча Серии А

В матче 29-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле сыграет с "Лацио". Встреча состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 21:30 мск.

Смотрите на Soccernews.ru прямую видеотрансляцию матча Серии А "Интер" - "Лацио".

После 28 туров "Интер" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка. "Лацио" занимает седьмое место, имея в активе 45 баллов.

Не пропустите: "Интер" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 29 тура Серии "А". | http://soccernews.ru

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