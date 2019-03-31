"Интер" - "Лацио": видеотрансляция центрального матча Серии А

В матче 29-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле сыграет с "Лацио". Встреча состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 21:30 мск.

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После 28 туров "Интер" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка. "Лацио" занимает седьмое место, имея в активе 45 баллов.

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