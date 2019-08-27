"Интер" - "Лечче" - 4:0 (видеообзор матча)

Представляем видеообзор матча 1-го тура чемпионата Италии "Интер" - "Лечче". В этой встрече миланский клуб разгромил своего соперника.

А еще: "Интер" в первом матче Конте разгромил "Лечче" в Серии А | http://soccernews.ru