"Интер" - "Лечче" - 4:0 (видеообзор матча)
Представляем видеообзор матча 1-го тура чемпионата Италии "Интер" - "Лечче". В этой встрече миланский клуб разгромил своего соперника.
А еще: "Интер" в первом матче Конте разгромил "Лечче" в Серии А | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|1
|3
|2
|Наполи
|1
|3
|3
|Аталанта
|1
|3
|4
|Торино
|1
|3
|5
|Брешия
|1
|3
|6
|Ювентус
|1
|3
|7
|Удинезе
|1
|3
|8
|Дженоа
|1
|1
|9
|Рома
|1
|1
|10
|Болонья
|1
|1
|11
|Хеллас Верона
|1
|1
|12
|Интер Милан
|0
|0
|13
|Лечче
|0
|0
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|СПАЛ
|1
|0
|16
|Сассуоло
|1
|0
|17
|Кальяри
|1
|0
|18
|Милан
|1
|0
|19
|Парма
|1
|0
|20
|Сампдория
|1
|0