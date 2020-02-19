"Интер" летом может бесплатно подписать одного из лидеров сборной Бельгии

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"Интер" летом может бесплатно подписать одного из лидеров сборной Бельгии
"Интер" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Наполи" Дрису Мертенсу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб рассчитывает подписать игрока летом 2020 года, когда у него завершится контракты с неаполитанцами. Таким образом, футболист может достаться миланцам бесплатно. "Интер" готов предложить бельгийцу выгодные условия личного контракта.

В нынешнем сезоне 32-летний Мертенс провел за "Наполи" 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. 

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