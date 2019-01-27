"Интер" летом может потерять одного из ключевых игроков
Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта заявил, что хорватский полузащитник Иван Перишич хочет покинуть клуб.
"Перишич хочет перейти в другой клуб. Мы желаем ему всего наилучшего, но со своей стороны также должны извлечь пользу. Пока что мы не получили интересных предложений по Ивану, поэтому будем ждать. Подобные ситуации бывают в любых клубах", - приводит слова Маротты Sky Sport Italia.
По некоторым данным, "Интер" оценивает хавбека в 40 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Арсенал", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".
29-летний Перишич перешел в "Интер" в 2015 году из "Вольфсбурга" за 19 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Лацио
|20
|32
|8
|Аталанта
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Сассуоло
|21
|29
|11
|Парма
|21
|28
|12
|Торино
|20
|27
|13
|СПАЛ
|21
|21
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|Дженоа
|20
|20
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
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