"Интер" летом может потерять одного из ключевых игроков



Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта заявил, что хорватский полузащитник Иван Перишич хочет покинуть клуб.

"Перишич хочет перейти в другой клуб. Мы желаем ему всего наилучшего, но со своей стороны также должны извлечь пользу. Пока что мы не получили интересных предложений по Ивану, поэтому будем ждать. Подобные ситуации бывают в любых клубах", - приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

По некоторым данным, "Интер" оценивает хавбека в 40 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Арсенал", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".

29-летний Перишич перешел в "Интер" в 2015 году из "Вольфсбурга" за 19 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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