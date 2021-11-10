"Интер" летом может потерять основного хавбека

Теги интер миланмарцело брозович

"Интер" летом может потерять основного хавбека

Фото: инстаграм Марцело Брозовича/Автор неизвестен

Миланский "Интер" не может договориться о продлении контракта с хорватским полузащитником Марцело Брозовичем, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб предлагает футболисту новый контракт с зарплатой 5,5 миллионов евро в год, но Брозович хочет получать больше. Нынешнее соглашение игрока действует до лета 2022 года, поэтому через полгода "Интер", скорее всего, продать хорвата, если не сумеет с ним договориться.

В нынешнем сезоне 28-летний Брозович провел за "Интер" 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: "Интер" объявил о продлении контракта с Бареллой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси ярко высказался о трофее чемпионата мира

Месси ярко высказался о трофее чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов