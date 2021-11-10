"Интер" летом может потерять основного хавбека

Фото: инстаграм Марцело Брозовича/Автор неизвестен

Миланский "Интер" не может договориться о продлении контракта с хорватским полузащитником Марцело Брозовичем, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб предлагает футболисту новый контракт с зарплатой 5,5 миллионов евро в год, но Брозович хочет получать больше. Нынешнее соглашение игрока действует до лета 2022 года, поэтому через полгода "Интер", скорее всего, продать хорвата, если не сумеет с ним договориться.

В нынешнем сезоне 28-летний Брозович провел за "Интер" 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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