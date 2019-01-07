"Интер" летом усилится опытным мексиканцем

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"Интер" летом усилится опытным мексиканцем

Хавбек "Порту" Эктор Эррера принял важное решение о своём будущем, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 28-летний футболист намерен следующим летом стать игроком миланского "Интера". Мексиканец достанется "нерадзурри" бесплатно, поскольку его контракт с "драконами" истекает по окончании текущего сезона.

Ранее СМИ приписывали интерес к опытному полузащитнику мадридскому "Реалу" и "Роме".

В этом сезоне Эррера сыграл за "Порту" 27 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

Не пропустите: "Интер" близок к подписанию контракта с лидером "Атлетико". | http://soccernews.ru

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