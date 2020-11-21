"Интер" лидирует в гонке за Миликом

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"Интер" лидирует в гонке за Миликом

Миланский "Интер" является фаворитом в борьбе за нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика, утверждает Tuttomercato.

По информации источника, "нерадзурри" уже убедили самого футболиста подписать контракт и теперь вступят в переговоры с неаполитанцами.

За 26-летнего поляка, который по окончании сезона станет свободным агентом, "Интер" готов заплатить 18 миллионов евро.

Напомним, что Милик в нынешней кампании на поле не выходил из-за конфликта с руководством "Наполи".

Не пропустите: "Интер" близок к продлению контракта с Самиром Хандановичем. | http://soccernews.ru
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