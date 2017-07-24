"Интер" – "Лион" - 1:0 (обзор)

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"Интер" – "Лион" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча Международного Кубка Чемпионов между "Интером" и "Лионом".

Не пропустите: "Интер" благодаря голу Йоветича побеждает "Лион" на Международном кубке чемпионов. | http://soccernews.ru

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5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
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10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
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