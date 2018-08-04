"Интер" – "Лион" - 1:0 (обзор)

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"Интер" – "Лион" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча Международного кубка чемпионов между "Интером" и "Лионом".

Не пропустите: Лаутаро Мартинес принёс "Интеру" победу над "Лионом" в Международном кубке чемпионов. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
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