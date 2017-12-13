"Интер" лишь в серии пенальти одолел клуб третьего дивизиона в Кубке Италии

Теги интер миланпорденоне кальчио ссд

"Интер" лишь в серии пенальти одолел клуб третьего дивизиона в Кубке Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Интер" в серии послематчевых пенальти обыграл клуб третьего дивизионе "Порденоне" и вышел в четвертьфинал.

"Интер" - "Порденоне" - 0:0, по пенальти - 5:4

"Интер": Паделли, Нагатомо, Шкриньяр, Раноккья, Далберт (Икарди, 80), Гальярдини, Весино, Канселу, Эдер, Карамо, Пинамонти (Брозович, 46)

"Порденоне": Перилли, Нунзелла (Пароди, 116), Стефани, Бассоли, Формикони, Бурраи, Лулли, Мисураца, Берреттони (Курриа, 97), Анхел (Де Агостини, 80), Магнаги

Не пропустите: "Аталанта" одержала волевую победу над "Дженоа". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие сольные голы 2017 года

Лучшие сольные голы 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 16 40
2 Наполи 16 39
3 Ювентус 16 38
4 Рома 15 35
5 Лацио 15 32
6 Сампдория 15 27
7 Милан 16 24
8 Аталанта 16 23
9 Торино 16 23
10 Фиорентина 16 22
11 Болонья 16 21
12 Кьево 16 21
13 Удинезе 15 18
14 Кальяри 16 17
15 Сассуоло 16 14
16 Дженоа 16 13
17 Кротоне 16 12
18 СПАЛ 16 11
19 Хеллас Верона 16 10
20 Беневенто 16 1
Полная таблица

топ-5 тегов