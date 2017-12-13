"Интер" лишь в серии пенальти одолел клуб третьего дивизиона в Кубке Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Интер" в серии послематчевых пенальти обыграл клуб третьего дивизионе "Порденоне" и вышел в четвертьфинал.

"Интер" - "Порденоне" - 0:0, по пенальти - 5:4

"Интер": Паделли, Нагатомо, Шкриньяр, Раноккья, Далберт (Икарди, 80), Гальярдини, Весино, Канселу, Эдер, Карамо, Пинамонти (Брозович, 46)

"Порденоне": Перилли, Нунзелла (Пароди, 116), Стефани, Бассоли, Формикони, Бурраи, Лулли, Мисураца, Берреттони (Курриа, 97), Анхел (Де Агостини, 80), Магнаги

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