"Интер" лишился двух важных игроков перед матчем с "Шахтером" в Лиге Чемпионов

Миланский "Интер" несет потери перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с донецким "Шахтером", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, мышечные травмы получили полузащитник Стефано Сенси и нападающий Алексис Санчес. Оба игрока даже не полетели на Украину и остались в Италии.

В нынешнем сезоне 31-летний Санчес провел за "Интер" пять матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. На счету 25-летнего Сенси три поединка без результативных действий.

Матч "Шахтер" - "Интер" состоится завтра, 27 октября, и начнется в 20:55 мск.

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