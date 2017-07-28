"Интер", "Ливерпуль" и "Милан" проявляют интерес к Рафинье Алькантаре

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"Интер", "Ливерпуль" и "Милан" проявляют интерес к Рафинье Алькантаре

Хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара попал в сферу интересов сразу нескольких европейских грандов, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, интерес к бразильцу проявляют "Ливерпуль", "Интер" и "Милан". Ранее хавбеком интересовались "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Сообщается, что "Ливерпуль" готов предложить за Рафинью около 40 миллионов евро. Отметим, что клаусула игрока составляет 75 миллионов.

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