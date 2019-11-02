"Интер" - лучшая команда среди топ-5 чемпионатов Европы по победам на выезде

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"Интер" - лучшая команда среди топ-5 чемпионатов Европы по победам на выезде

В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Интер" на выезде обыграл "Болонью" (2:1).

Как сообщает Opta, в текущем сезоне "нерадзурри" одержали шесть побед в шести выездных играх.

Таким образом, "Интер" является лучшей командой по этому показателю в топ-5 чемпионатах Европы.

На данный момент "Интер" лидирует в Серии А, однако "Ювентус" только проводит свой матч.

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2 Ювентус Ювентус 10 26
3 Рома Рома 11 22
4 Аталанта Аталанта 10 21
5 Лацио Лацио 10 18
6 Кальяри Кальяри 10 18
7 Наполи Наполи 11 18
8 Фиорентина Фиорентина 10 15
9 Парма Парма 10 13
10 Милан Милан 10 13
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 10 12
12 Болонья Болонья 11 12
13 Торино Торино 10 11
14 Удинезе Удинезе 10 10
15 Сассуоло Сассуоло 9 9
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