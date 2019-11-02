"Интер" - лучшая команда среди топ-5 чемпионатов Европы по победам на выезде

В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Интер" на выезде обыграл "Болонью" (2:1).

Как сообщает Opta, в текущем сезоне "нерадзурри" одержали шесть побед в шести выездных играх.

Таким образом, "Интер" является лучшей командой по этому показателю в топ-5 чемпионатах Европы.

На данный момент "Интер" лидирует в Серии А, однако "Ювентус" только проводит свой матч.

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