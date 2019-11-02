"Интер" - лучшая команда среди топ-5 чемпионатов Европы по победам на выезде
В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Интер" на выезде обыграл "Болонью" (2:1).
Как сообщает Opta, в текущем сезоне "нерадзурри" одержали шесть побед в шести выездных играх.
Таким образом, "Интер" является лучшей командой по этому показателю в топ-5 чемпионатах Европы.
На данный момент "Интер" лидирует в Серии А, однако "Ювентус" только проводит свой матч.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|11
|28
|2
|Ювентус
|10
|26
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Аталанта
|10
|21
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Кальяри
|10
|18
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Милан
|10
|13
|11
|Хеллас Верона
|10
|12
|12
|Болонья
|11
|12
|13
|Торино
|10
|11
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5