"Интер Майами" Бекхэма планирует в следующем году подписать Месси
Стало известно, когда нападающий ПСЖ Лионель Месси может отправиться в МЛС.
По информации Marca, это произойдёт не раньше 2023 года, когда у футболиста истечёт контракт с парижанами.
Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для аргентинца считается "Интер Майами". У форварда есть недвижимость в этом американском городе.
В текущем сезоне Месси сыграл за ПСЖ 16 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.
Также стоит отметить, что совладельцем "Интера Майами" является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.
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