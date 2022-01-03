"Интер Майами" Бекхэма планирует в следующем году подписать Месси

Фото инстаграм Лионеля Месси

Стало известно, когда нападающий ПСЖ Лионель Месси может отправиться в МЛС.

По информации Marca, это произойдёт не раньше 2023 года, когда у футболиста истечёт контракт с парижанами.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для аргентинца считается "Интер Майами". У форварда есть недвижимость в этом американском городе.

В текущем сезоне Месси сыграл за ПСЖ 16 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

Также стоит отметить, что совладельцем "Интера Майами" является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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