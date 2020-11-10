"Интер Майами" Бекхэма в дебютном сезоне вышел в плей-офф МЛС

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"Интер Майами" Бекхэма в дебютном сезоне вышел в плей-офф МЛС

"Интер Майами" довольно успешно выступает в своём первом сезоне МЛС. Дебютант лиги сумел выйти в предварительный раунд плей-офф.

Клуб Дэвида Бекхэма занял 10-е место в Восточной конференции и теперь в ночь на 21 ноября сразится с "Нэшвиллом" в играх на вылет.

Напомним, что за "Интер Майами" выступают известные в Европе Блез Матюиди и Гонсало Игуаин.

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