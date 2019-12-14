"Интер Майами" хочет приобрести двух игроков "Зенита"
Клуб Девида Бэкхема "Интер Майами" хочет приобрести двух игроков "Зенита". Об этом сообщает TyC Sports.
По информации источника, руководство команды интересуется форвардом сине-бело-голубых Себастьяном Дриусси и полузащитником Матиасом Краневиттером.
За двух футболистов "Майами" готов заплатить 27 миллионов евро. Представители клуба уже связались с агентом игроков.
Напомним, "Интер Майами" в 2020 году дебютирует в MLS.
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