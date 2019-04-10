"Интер Майами" представил видео дизайна будущего стадиона

Теги дэвид бекхэм

"Интер Майами" представил видео дизайна будущего стадиона

Американский клуб "Интер Майами", совладельцем которого является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, в инстаграме представил проект нового стадиона.

Новая арена будет располагаться на территории парка "Майами Фридом Парк". Кроме того, там будут располагаться футбольные поля, на которых смогут играть все желающие.

Ранее сообщалось, что стадион будет рассчитан на 18 тысяч зрителей. "Интер Майами" в скором времени может начать выступать в MLS уже начиная со следующего сезона.

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