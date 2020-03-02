"Интер Майами" проиграл в дебютном матче МЛС
В рамках первого тура МЛС "Интер Майами" в гостях потерпел поражение от "Лос-Анджелеса" со счётом 0:1.
Победный гол в активе мексиканского нападающего Карлоса Велы.
Стоит отметить, что этот матч стал первым для "Интера" в официальных турнирах. Совладельцем клуба является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.
"Лос-Анджелес" – "Интер Майами" - 1:0
Гол: 1:0 – Вела, 44.
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|34
|53
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|Ди Си Юнайтед
|34
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|34
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|Нью Ингланд Революшн
|34
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|Остин Азтекс
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|Коламбус Крю
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|34
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|Western Conference
|М
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|34
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|34