"Интер Майами" проиграл в дебютном матче МЛС

В рамках первого тура МЛС "Интер Майами" в гостях потерпел поражение от "Лос-Анджелеса" со счётом 0:1.

Победный гол в активе мексиканского нападающего Карлоса Велы.

Стоит отметить, что этот матч стал первым для "Интера" в официальных турнирах. Совладельцем клуба является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.

"Лос-Анджелес" – "Интер Майами" - 1:0

Гол: 1:0 – Вела, 44.

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