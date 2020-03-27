"Интер Майами" проявляет интерес к Модричу

Полузащитник "Реала" Лука Модрич может продолжить карьеру в MLS.

По данным источника, "Интер Майами", который принадлежит экс-игроку сборной Англии Дэвиду Бекхэму, сделал предложение хорвату. Соглашение футболиста с "Реалом" рассчитано до лета 2020 года.

Клуб дебютирует в MLS в этом сезоне.

В нынешнем сезоне 34-летний обладатель "Золотого мяча" провел 30 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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