"Интер Майями" хочет подписать Суареса

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"Интер Майями" хочет подписать Суареса

Фото: твиттер Суареса\Автор неизвестен

Уругвайский нападающий "Атлетико" Мадрид Луис Суарес, чей контракт с "матрасниками" истекает летом, может на правах свободного агента перейти в "Интер Майями", сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство мадридского клуба приняло окончательное решение не продлевать контракт с форвардом и отпустить его по окончании сезона.

Отмечается, что в уругвайце заинтересован "Интер Майями", которым владеет Дэвид Бекхэм.

В нынешнем сезоне Суарес сыграл в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три ассиста.

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