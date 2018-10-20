"Интер" - "Милан": анонс и прогноз центрального матча 9 тура Серии "А"

"Интер" – "Милан"

Стадион: "Джузеппе Меацца" (Милан)

Начало матча: 21:30

Главный арбитр: Марко Гуида (Италия)

21 октября на главном стадионе Милана, который в этот вечер будет иметь название "Жузеппе Меацца", состоится первое в сезоне миланское дерби, участники которого не нуждаются в дополнительных представлениях. Культура дерби в Италии такова, что они воспринимаются в пять или даже шесть раз важнее обычных матчей. Особенно это касается Рима и Милана, где поражение в принципиальном матче может стоить работы, а победа способна эту самую работу спасти. Но последнее время ни одна их команд борется за чемпионство, а "Интер" только в текущем сезоне вернулся в Лигу Чемпионов, так что о миланском дерби стали говорить несколько меньше.

Сегодняшний "Интер" вполне можно назвать командой, которая балансирует между званием третьей и четвертой "силы чемпионата". В прошлом сезоне подопечные Спалетти только в последнем туре вырвали путевку в Лиге Чемпионов, а уже в текущем уверенное итоговое третье или даже второе место уже не кажутся столь нереальным заданием. По крайней мере текущая форма из четырех выигранных матчей и одна из лучших защит в чемпионате (6 пропущенных голов) на это всячески намекают. Интересно, что к центральному матчу 9 тура Серии "А" восстановились все травмированные футболисты, и Спалетти вправе рассчитывать на самый сильный состав из возможных на данный момент. Короче говоря, "Интер" готов, ресурсы присутствуют.

А вот "Милан" оценить сложно. Скорее всего, матч против "Интера" и станет некой лакмусовой бумажкой текущей работы Гаттузо во главе "россонери". На данный момент "Милан" находится на 9 месте в таблице, но не стоит забывать, что у команды матч в запасе, и по потерянным очкам "дьяволы" пятые. Формально, победа в матче с "Интером", а также в пропущенном матче с "Дженоа" поднимет команду на третье или даже на второе место. Во встрече с "нерадзурри" Гаттузо не сможет рассчитывать на Ивана Стринича и Рикардо Монтоливо, но на общем фоне потери практически не выделяются, ведь игроки не является основными.

История миланского дерби начинается еще в 1929 году, с тех пор команды сыграли 179 официальных встреч (без учета кубка), и именно нынешние хозяева имеют преимущество в историческом плане: 65 побед против 57 триумфов "Милана". Куда интересней выглядит тот факт, что в шести последних встречах этих команд чаще всего была зафиксирована ничья – 3 раза, две встречи остались за "Миланом" и лишь одна за "Интером".

Интересные факты перед противостоянием "Интера" и "Милана"

"Интер" выиграл 4 матча подряд в Серии "А"

"Интер" непременно становился победителем в каждом из последних шести таймов в Серии "А".

В трех последних матчах в Серии "А" "Интер" непременно забивал как минимум 2 гола.

"Милан" не проигрывает в 6 матчах подряд в Серии "А".

В четырех из последних пяти миланских дерби было забито как минимум 3 гола.

"Милан" пропускал в каждом из семи матчей текущего сезона Серии "А".

В случаях, когда формальным хозяином миланского дерби являлся "Интер", "сине-черные" не проигрывали "Милану" в 7 матчах кряду. Последний раз "Милан" обыгрывал "Интер" в статусе гостя 14 ноября 2010 года.

Ориентировочные составы

"Интер": Ханданович – Врсалько, Шкриньяр, де Врей, Асамоа – Брозович, Весино – Политано, Наингголан, Перишич – Икарди.

"Милан": Доннарумма – Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Родригес – Кесье, Билья, Бонавентура – Сусо, Чалханоглу, Игуаин.

Прогноз на матч "Интер" – "Милан"

"Интер" находится в очень выгодном положении в Серии "А", кроме того, команда заработала 6 очков в первых двух турах в Лиге Чемпионов. Конечно, это дает команде некоторое преимущество над "Миланом", который начал сезон ни шатко, ни валко, пропускает в каждом матче, и лишь в двух последних встречах начал радовать своих фанатов регулярными победами в Серии "А". О факторе домашнего стадиона говорить не приходится, но все же как минимум психологическое преимущество должно быть на стороне "нерадзуре". Да и очень уж многое будет зависеть от того, насколько игроки "Милана" услышат мотивационные речи своего харизматического главного тренера.

Букмекеры не определяют явного фаворита матча, но все же отдают небольшое преимущество "Интеру". Коэффициент на победу парней Спалетти колеблется в районе 2,5, в то время как на триумф Гаттузо и компании дают 3,1. Ничья оценивается в 3,3.

Прогноз SoccerNews – 1:1.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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