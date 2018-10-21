"Интер" - "Милан": где и когда смотреть миланское дерби

В воскресенье, 21 октября, состоится миланское дерби - "Интер" номинально примет "Милан" в рамках девятого тура Серии А.

"Нерадзурри" будут пытаться вернуться на второе место, которое сейчас занимает "Наполи", а "россонери" приложат максимум усилий, чтобы сократить отставание от первой четвёрки итальянского первенства.

Матч состоится на стадионе "Джузеппе Меацца", он же "Сан-Сиро". Начало - в 21:30 по московскому времени.

Трансляцию этого поединка проведут российские телеканалы "Матч! Футбол 2" и "НТВ+ Спорт Онлайн", а также украинские "Футбол 2" и онлайн-сервис OLL.tv.

В Беларуси, Армении, Азербайджане, Грузии, Эстонии, Латвии и Литве матч покажет канал "Сетанта Спорт".

Можете Вы посмотреть "Дерби Мадоннины" в прямом эфире и на нашем сайте. Следить за баталиями в этой встрече можно здесь. | http://soccernews.ru