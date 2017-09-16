"Интер", "Милан" и "Манчестер Юнайтед" поборются за хавбека "Ромы"

"Манчестер Юнайтед", "Интер", "Милан" и "Лацио" проявляют интерес к полузащитнику "Ромы" Мирко Антонуччи, сообщает Express.

По сведениям издания, эти клубы попытаются подписать игрока в январе или следующим летом.

В данный момент 18-летний Антонуччи играет за молодежную команду "волков". Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.

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