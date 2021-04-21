"Интер", "Милан" и "Ювентус" избегут наказания за участие в Суперлиге

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"Интер", "Милан" и "Ювентус" избегут наказания за участие в СуперлигеФото: figc.it

Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что "Интер", "Милан" и "Ювентус" не будут наказывать за участие в Суперлиге.

"Мы твердо защищали ценности и правила мира футбола. Мне кажется, что все вернулось в норму, однако следует задуматься о том, что что-то не работает. Нужны меры и предложения, чтобы предотвратить дальнейшие попытки выйти из системы. У меня нет запланированных встреч с высшим руководством трех клубов, никаких судов или приговоров не планируется.

Наказывать за идею, которая не материализовалась, мы не имеем права. Если в будущем проекты, противоречащие нормативным требованиям, будут реализованы, соответствующие органы дадут оценку", - приводит слова Гравины журналист Альфредо Педулла.

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