"Интер" - "Милан": полный разбор дерби Мадоннины

Девятый тур итальянской Серии "А" венчал поединок двух миланских коллективов. Дерби обещало получиться на славу в виду не только богатой истории противостояния, но и турнирного положения принципиальных оппонентов. По потерянным очкам "змеи" находились в тройке сильнейших, уступая лишь "Юве" и "Наполи", причём от неаполитанцев "нерадзурри" отделяло совсем ничего. А гостям, в свою очередь, для того, что ворваться в зону Лиги Чемпионов нужно было брать верх не только над подопечными Спаллетти, но и побеждать "Дженоа" в перенесённой встрече первого тура.

Стартовые составы на матч

"Интер": Ханданович - Асамоа, Шкриньяр, де Врей, Врсалько - Весино, Брозович - Перишич, Наингголан, Политано - Икарди.

"Милан": Доннарумма - Родригес, Романьоли, Мусаккио, Калабрия - Бонавентура, Билья, Кессье - Чалханоглу, Игуаин, Сусо.

Что касаемо стартовых расстановок на игру, то здесь наставники предпочли не преподносить никаких неожиданностей и отправить в бой всех тех, кто ни раз доказывал свою состоятельность в важных поединках. Несколько обращает на себя внимание, наверное, лишь появление в составе "россонери" Рикардо Родригеса, в то время как новичок команды Диего Лаксальт вновь остался на скамейке. Но связано это скорее с тем, что Гаттузо решил прибегнуть к более оборонительной тактике, однако, несмотря на это, "змеи" легко вскрывали защитные редуты "россонери" и вполне заслуженно оставили "дьяволов" ни с чем.

"Милан" слишком хотел мира

С самого начала поединка стало заметно, что гости, будто бы, выразили своё согласие на безголевую ничью, что очень странно, если брать во внимание достаточно непростую турнирную ситуацию "россонери". В итоге "Милан" сподобился лишь на 2 удара в створ "нерадзурри", а пары острых моментов явно недостаточно для того, чтобы пробить такого высококлассного голкипера как Ханданович. Также обращает на себя внимание и грубая игра гостей в отборе, чему свидетельствуют 5 полученных "горчичников", причём, что любопытно, при таком количестве предупреждений "россонери" сфолили всего 7 раз. "Интер" же старался созидать и был намного ближе к победе. И, несмотря на ошибку Доннаруммы в моменте с голом, во всех остальных моментах итальянец был исключительно хорош и 6 сейвов в его исполнении - прямое тому доказательство.

Креативный атакующий "Интер"

"Нерадзурри" действительно порадовали в атаке. Мауро Икарди имел сразу несколько хороших возможностей для того, чтобы отличиться, но воспользовался своим шансом смог лишь единожды. Такой внутриигровой показатель как xG (вероятность гола) у аргентинца в этом поединке был выше, чем у любого игрока обоих миланских коллективов (0,56). Для сравнения, идентичный командный показатель гостей равнялся лишь 0,58 балла. Разница минимальна, хотя в первом случае приводится статистика одного игрока, а во втором, целой команды. А если взять в расчёт ещё полузащитника Матиаса Весино (0,52), то за созидательную сторону игры "россонери" становится по-настоящему страшно.

Ужасные замены от Гаттузо

Рино всё ещё вызывает к себе некоторые вопросы по поводу своих тактических построений и, особенно, перестановок уже во время самого матча. Поединок против "Интера" наверняка запомниться многим фанатам "россонери" тем, что все увидели Кутроне на фланге атаки, что казалось больше похоже на какое-то безумие: выпускать наконечника миланских атак на край - как минимум странно, а как максимум ставит под сомнение тренерский профессионализм Гаттузо. За 12 минут, которые были отведены итальянцу он не сделал ровным счётом ничего: абсолютно все игровые показатели у нападающего оказались равны 0. Также на поле появился Тьемуэ Бакайоко, над которым сейчас не смеётся только ленивый. Кстати, именно лень - одно из "ярких" качеств французского полузащитника, с которым он, похоже, бороться даже не пытается.

Итоги

Дерби завершилось заслуженной победой "нерадзурри", добытой на последних секундах поединка, а решающий гол оказался на счету лидера "змей" Мауро Икарди, вновь доказавшего свою состоятельность. "Интер" продолжает погоню за лидерами, выигрывая уже 6 матч кряду. А "Милан" остался двенадцатым и мечты о Лиге Чемпионов снова постепенно отходят на второй план, ведь выигрывать нужно здесь и сейчас, но пока Гаттузо не находит путей для достижения приемлемого результата, раз за разом огорчая болельщиков "россонери".

Основные факторы победы "Интера":

- Креативная игра "нерадзурри" в атаке

- Голевое чутьё Икарди

- Тренерская дуэль осталась полностью за Спаллетти

- Блёклость атакующей линии "Милана"

Илья Панаев | soccernews.ru

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