"Интер" - "Милан": прямая трансляция центрального матча в Серии А

В рамках центрального матча 9 тура чемпионата Италии на "Джузеппе Меацца" встретятся "Интер" и "Милан".

"Интер" одержал четыре победы кряду, "Милан" же не проигрывает на протяжении восьми игр во всех турнирах. будет интересно!

"Дерби Мадоннины" начнётся в воскресенье, 21 октября, в 21:30 по московскому времени и будет доступно в прямом эфире на Soccernews.

"Интер" - "Милан": прямая трансляция

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