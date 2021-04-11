"Интер" минимально переиграл "Кальяри"

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"Интер" минимально переиграл "Кальяри"Фото: twitter.com/inter

В рамках 30-го тура итальянской Серии А "Интер" обыграл "Кальяри".

"Нерадзурри" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Милан" на 11 очков.

"Интер" - "Кальяри" 1:0

Гол: Дармиан, 77 - 1:0

"Интер": Ханданович, Дармиан (Д`Амброзио, 84), Бастони, де Врей, Янг (Хакими, 70), Сенси (Весино, 81), Эриксен (Гальярдини, 81), Санчес (Мартинес, 70), Брозович, Шкриньяр, Лукаку.

"Кальяри": Викарио, Годин, Карбони, Ругани (Симеоне, 85), Дзаппа, Нандес, Марин, Наингголан, Данкан (Асамоа, 72), Жоао Педро, Паволетти.

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