"Интер" минимально переиграл "Удинезе"

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"Интер" минимально переиграл "Удинезе"

В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Интер" одержал победу над "Удинезе".

"Интер" - "Удинезе" 1:0

Гол: Сенси, 44 - 1:0

"Интер": Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Сенси, Барелла (Гальярдини, 46), Брозович, Кандрева, Политано (Санчес, 80), Лукаку (Мартинес, 65).

"Удинезе": Муссо, Де Майо, Опоку, Родриго Бекао, Ларсен, Яяло (Барак, 71), Сема (Пуссетто, 81), Фофана, Уолас (Мандрагора, 81), де Пауль, Лазанья.

Предупреждения: Барелла (28), Родриго Бекао (35), Кандрева (78).

Удаление: де Пауль (35).

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