"Интер" минимально победил "Кротоне". Завтра "нерадзурри" могут стать чемпионами

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"Интер" минимально победил "Кротоне". Завтра "нерадзурри" могут стать чемпионамиФото: twitter.com/inter

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Интер" добыл выездную победу над "Кротоне".

"Нерадзурри" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Аталанту" на 14 очков. В случае поражения "Аталанты" в игре с "Сассуоло", "Интер" досрочно станет чемпионом.

"Кротоне" - "Интер" 0:2

Голы: Эриксен, 69 - 0:1, Хакими, 90 - 0:2

"Кротоне": Кордац, Магальян, Големич, Джиджи, Реца (Педру Перейра, 38), Бенали (Вулич, 66), Чигарини (Эдуардо Энрике, 46), Унас (Ривьер, 72), Молина, Жуниор Мессиас, Нванкво.

"Интер": Ханданович, Хакими, де Врей, Бастони, Дармиан (Перишич, 66), Барелла, Сенси (Эриксен, 65), Брозович, Шкриньяр, Мартинес (Санчес, 65), Лукаку.

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