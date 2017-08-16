"Интер" может арендовать Мангаля

"Интер" проявляет интерес к французскому защитнику "Манчестер Сити" Эльякиму Мангаля, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб близок к согласованию аренды игрока до лета 2018 года. При этом англичане будут платить игроку часть его зарплаты.

В минувшем сезоне 26-летний Мангаля выступал за "Валенсию" на правах аренды, провел за клуб 33 матча и забил 2 гола.

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