"Интер" может арендовать Мхитаряна и отдать Мариу "Манчестер Юнайтед"



"Манчестер Юнайтед" и "Интер" в ближайшее время могут поменяться игроками, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, армянский полузащитник Генрих Мхитарян отправится в миланский клуб на правах аренды. При этом манкунианцы арендуют хавбека "нерадзурри" Жоау Мариу. Но не исключено, что "МЮ" решит полностью выкупить трансфер португальца зимой.

В этом сезоне 28-летний Мхитарян провел за "Манчестер Юнайтед" 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. На счету 24-летнего Мариу 4 голевых паса в 11 поединках.

Не пропустите: Мхитарян намерен обсудить с Моуринью свое будущее. | http://soccernews.ru