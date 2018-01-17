"Интер" может арендовать Старриджа

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"Интер" может арендовать Старриджа
"Интер" проявляет интерес к нападающему "Ливерпуля" Дэниэлу Старриджу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно, так как в данный момент не имеет средств на покупку игрока. Возможно клубы договорятся об аренде с правом выкупа.

В этом сезоне 28-летний Старридж провел 9 матчей в чемпионате Англии и забил 2 мяча. 

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