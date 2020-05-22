"Интер" может арендовать Умтити, однако не в рамках сделки по Лаутаро Мартинесу

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"Интер" может арендовать Умтити, однако не в рамках сделки по Лаутаро Мартинесу

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает Football Italia, "нерадзурри" могут арендовать 26-летнего француза в следующем сезоне. Однако "Интер" не рассматривает аренду Умтити в рамках сделки по форварду Лаутаро Мартинесу.

Соглашение Умтити с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

В этом сезоне Умтити провел 16 игр во всех турнирах.

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