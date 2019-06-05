"Интер" может купить Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, звёздный валлиец попал в сферу интересов миланского "Интера".

На подписании 29-летнего футболиста настаивает новый главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте.

Напомним, что "Реал" хочет избавиться от Бэйла, трансферная стоимость которого оценивается в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне игрок провёл 42 матча в составе "бланкос", забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Де Бур заявил о чрезмерном влиянии агентов на руководство "Интера". | http://soccernews.ru