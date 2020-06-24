"Интер" может купить форварда сборной Италии вместо Мартинеса

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"Интер" может купить форварда сборной Италии вместо Мартинеса

Миланский "Интер" проявляет интерес к нападающему "Торино" Андреа Белотти, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "нерадзурри" рассматривают кандидатуру Белотти в качестве замены аргентинскому нападающему Лаутаро Мартинеса, которым активно интересуется "Барселона". В обмен на форварда "Торино" миланцы готовы отдать полузащитников Раджу Наингголана и Роберто Гальярдини, а также нападающего Андреа Пинамонти.

В нынешнем сезоне 25-летний Белотти провел за "Торино" 33 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал три результативные передачи. В сборную Италии вызывается с 2016 года, провел за нее 27 матчей и забил девять мячей.

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