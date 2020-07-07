"Интер" может купить форварда сборной Нигерии на замену Мартинесу

Миланский "Интер" проявляет интерес к нигерийскому нападающему "Лилля" Виктору Осимхену, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Интер" рассматривает кандидатуру нигерийца в качестве замены аргентинскому нападающему Лаутаро Мартинесу, которым активно интересуется "Барселона".

Ранее сообщалось, что Осимхен может перейти в "Наполи", но в последний момент форвард отказался от трансфера.

В нынешнем сезоне 21-летний Осимхен провел за "Лилль" 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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