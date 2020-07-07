"Интер" может купить форварда сборной Нигерии на замену Мартинесу

Теги интер миланлилльвиктор осимхентрансферы

"Интер" может купить форварда сборной Нигерии на замену Мартинесу

Миланский "Интер" проявляет интерес к нигерийскому нападающему "Лилля" Виктору Осимхену, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Интер" рассматривает кандидатуру нигерийца в качестве замены аргентинскому нападающему Лаутаро Мартинесу, которым активно интересуется "Барселона".

Ранее сообщалось, что Осимхен может перейти в "Наполи", но в последний момент форвард отказался от трансфера.

В нынешнем сезоне 21-летний Осимхен провел за "Лилль" 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Интер" огласил "Манчестер Юнайтед" условия для выкупа Алексиса Санчеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная России определилась с местом проведения домашних матчей Лиги наций

Сборная России определилась с местом проведения домашних матчей Лиги наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов