"Интер" может купить Гетце в январе

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"Интер" может купить Гетце в январе
"Интер" проявляет интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Марио Гетце, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб интересовался игроком летом, но не стал делать предложение по его трансферу. Возможно, миланцу вернутся к варианту с приобретением хавбека в зимнее трансферное окно.

27-летний Гетце выступает за "Боруссию" с 2010 по 2013 годы, а также с 2016 года. Всего он провел за дортмундский клуб 200 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 гола и отдал 60 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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