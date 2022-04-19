"Интер" может купить лидера "Айнтрахта"

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"Интер" может купить лидера "Айнтрахта"

Фото: твиттер Костича\Автор неизвестен

Сербский полузащитник "Айнтрахта" Филип Костич может ближайшим летом сменить клубную прописку, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

По информации источника, в подписании игрока заинтересован миланский "Интер", который предлагает ему соглашение на четыре года с окладом в размере пяти миллионов евро.

Отмечается, что сам "Айнтрахт" еще не получал ни одного предложения о трансфере своего лидера, однако не против продать его за 15 миллионов.

Контракт серба с немецким клубом рассчитан до конца следующего сезона.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Костич сыграл в 27 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

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