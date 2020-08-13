"Интер" может купить скандального хавбека "Тоттенхэма"
Миланский "Интер" проявляет интерес к французскому полузащитнику полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.
По данным источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Миланцы не готовы платить крупную сумму, поэтому хотят включить в сделку Марцело Брозовича, Ивана Перишича или Милана Шкриниара.
Напомним, что некоторое время назад у Ндомбеле произошел конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью. В связи с этим хавбек может покинуть клуб.
В минувшем сезоне 23-летний Ндомбеле провел за "Тоттенхэм" 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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