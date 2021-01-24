"Интер" может обменять Эриксена на Джеко

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"Интер" может обменять Эриксена на Джеко"Интер" и "Рома" могут совершить обмен игроками.

Римляне могут заполучить хавбека Кристиана Эриксена, а в Милан отправится форвард Эдин Джеко, которого недавно вывели из состава после ссоры с главным тренером "Ромы" Паулу Фонсекой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

У футболистов соразмерная зарплата – 7,5 млн евро. Пока не ясно будет ли это аренда или полноценный обмен.

"Интер" хочет продать Эриксена в зарубежный клуб, но не уверен, что сможет это сделать, в связи с этим готов общаться с "Ромой" по этому вопросу.

В текущем сезоне Джеко провел 15 матчей в Серии А и забил 7 голов. Эриксен выходил на поле в футболке "Интера" в 9 играх чемпионата, но результативными действиями не отметился.

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