"Интер" может обменять Эриксена на Джеко

"Интер" и "Рома" могут совершить обмен игроками.

Римляне могут заполучить хавбека Кристиана Эриксена, а в Милан отправится форвард Эдин Джеко, которого недавно вывели из состава после ссоры с главным тренером "Ромы" Паулу Фонсекой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

У футболистов соразмерная зарплата – 7,5 млн евро. Пока не ясно будет ли это аренда или полноценный обмен.

"Интер" хочет продать Эриксена в зарубежный клуб, но не уверен, что сможет это сделать, в связи с этим готов общаться с "Ромой" по этому вопросу.