"Интер" может обменять Эриксена на хавбека "Арсенала"
Миланский "Интер" и лондонский "Арсенал" могут совершить обмен футболистами во время зимнего трансферного окна.
По информации Corriere dello Sport, есть вероятность, что в январе командами поменяются Кристиан Эриксен и Гранит Джака.
Рыночная стоимость датчанина оценивается в 50 миллионов евро, а швейцарца - в 28 миллионов.
В текущем сезоне Эриксен сыграл за "Интер" 7 матчей, результативными действиями не отличался. Джака провёл за "Арсенал" 10 игр и получил 2 жёлтых карточки.
Не пропустите: "Интер" может перехватить трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru
главное
-
Стал известен рейтинг зарплат клубов Примеры в этом сезоне
-
"Химки" предлагали контракт 38-летнему Павлюченко
-
Перес готов отпустить Рамоса из "Реала", но при одном условии
-
Горан Пандев настолько крут, что в 37 лет добыл для Северной Македонии путевку на Евро: вспоминаем 9 интересных фактов из карьеры нападающего
-
Стала известна причина замены судей на матче Сербия - Россия
Лента новостей
-
Черчесов высказался о хавбеке сборной Сербии Тадиче
-
Мещеряков высказался о своем возможном уходе из "Локомотива"
-
Рамос высказался о своих не забитых пенальти в матче Лиги наций со Швейцарией
-
Зотов: "Направили в РФС предложение создать рабочую группу по ситуации в "Тамбове"
-
"Начало новой эры". "Ливерпуль" представил новую тренировочную базу
-
Сборная России начала предматчевую тренировку перед встречей с Сербией
-
Газизов: "Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной России"
-
"Ростов" приобрел 17-летнего хавбека "Янг Бойз" с российским гражданством
-
Тарасов обошел Дзюбу по числу подписчиков в инстаграме. Теперь он самый популярный российский игрок
-
Стал известен рейтинг зарплат клубов Примеры в этом сезоне
-
Защитник "Интера" Коларов заразился коронавирусом
-
"Химки" предлагали контракт 38-летнему Павлюченко
-
Массимо Моратти назвал двух игроков, которых не хватает "Интеру" для победы в Серии А
-
Ещё три игрока сборной Украины заболели коронавирусом
-
Соболев необычным способом забил пенальти на тренировке сборной России
-
"Интер" может обменять Эриксена на хавбека "Арсенала"
-
Перес готов отпустить Рамоса из "Реала", но при одном условии
-
Павлюченко рассказал о своём отношении к Карпину
-
"Барселона" определилась с альтернативой Эрику Гарсии
-
Отец Хвичи Кварацхелии назвал европейский топ-клуб, за который болеет его сын
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18