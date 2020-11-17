"Интер" может обменять Эриксена на хавбека "Арсенала"

Миланский "Интер" и лондонский "Арсенал" могут совершить обмен футболистами во время зимнего трансферного окна.

По информации Corriere dello Sport, есть вероятность, что в январе командами поменяются Кристиан Эриксен и Гранит Джака.

Рыночная стоимость датчанина оценивается в 50 миллионов евро, а швейцарца - в 28 миллионов.

В текущем сезоне Эриксен сыграл за "Интер" 7 матчей, результативными действиями не отличался. Джака провёл за "Арсенал" 10 игр и получил 2 жёлтых карточки.

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