"Интер" может обменять Кондогбия на Ди Марию
"Интер" не оставляет попыток приобрести аргентинского полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марию, сообщает La Repubblica.
По сведениям издания, итальянский клуб готов заплатить за аргентинца определенную сумму, а также отдать французского хавбека Жоффре Кондогбия.
Ранее сообщалось, что "Интер" готов заплатить за 29-летнего Ди Мария 40 миллионов евро плюс еще 10 миллионов в качестве бонусов.
Не пропустите: "Интер" готовит 50-миллионное предложение по вингеру ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк
-
Дракслер: "Это был по-настоящему огненный финал"
-
Диас: "Моя ошибка помешала Чили победить Германию"
-
Жулиано: "Нам с Данни не удавалось играть в одном ритме"
-
Терри близок к переходу в "Астон Виллу"
-
Браво: "Чили играло сердцем"
-
Тер Штеген: "Эта победа – не только наша, но и немецких болельщиков"
-
Лёв: "Горжусь этой командой"
-
Орещук: "Спартаку" нужно постараться сбить цену на Смолова"
-
Бышовец: "Кубок Конфедераций получился прекрасным во всех отношениях"
-
Лёв стал четвертым тренером в истории, который выиграл чемпионат мира и Кубок конфедераций
-
Пицци: "Чили показало все лучшее, что у нас есть"
-
В финале Кубка Конфедераций арбитр не удалил игрока сборной Чили за умышленный удар, несмотря на просмотр видеоповтора
-
Браво признан лучшим вратарем Кубка Конфедераций
-
"Зенит" поздравил сборную Германии с победой на Кубке Конфедераций
-
Вернер стал лучшим бомбардиром Кубка Конфедераций
-
Германия стала второй сборной в истории, которая выиграла чемпионат мира, Европы и Кубок Конфедераций
-
Дракслер признан лучшим игроком Кубка Конфедераций
-
Германия впервые стала победителем Кубка Конфедераций
-
Тер Штеген признан лучшим игроком матча Чили - Германия
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18