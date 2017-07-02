"Интер" может обменять Кондогбия на Ди Марию

"Интер" не оставляет попыток приобрести аргентинского полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марию, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, итальянский клуб готов заплатить за аргентинца определенную сумму, а также отдать французского хавбека Жоффре Кондогбия.

Ранее сообщалось, что "Интер" готов заплатить за 29-летнего Ди Мария 40 миллионов евро плюс еще 10 миллионов в качестве бонусов.

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