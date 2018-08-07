"Интер" может обменять одного из своих лидеров на Кейта

1 Теги интер миланмонакобальде кейтаантонио кандрева

"Интер" может обменять одного из своих лидеров на Кейта
"Интер" предлагает "Монако" полузащитника Антонио Кандреву в обмен на форварда Бальде Кейта, сообщает Sky Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб готов также заплатить за футболиста определенную денежную сумму.

В прошлом сезоне 31-летний Кандрева провел за "Интер" 37 матчей и отдал 8 результативных передач. На счету 23-летнего Кейта 8 мячей и 11 голевых пасов в 33 поединках.

Не пропустите: "Интер" нацелился на лидера "Монако". | http://soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Зачем Монако этот дед ?)

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