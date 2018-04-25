"Интер" может отказаться от трансфера Рафиньи

Теги интер миланрафинья алькантарабарселона

"Интер" может отказаться от трансфера РафиньиМиланский "Интер" может отказаться от трансфера полузащитника каталонской "Барселоны" Рафиньи Алькантары.

Как информирует El Mundo Deportivo, "нерадзурри" заинтересованы в подписании 25-летнего хавбека на постоянной основе, однако из-за нежелания "сине-гранатовых" снижать его трансферную стоимость, которая равняется 35-ти миллионам евро, они могут свернуть переговоры по его трансферу.

В нынешнем сезоне Рафинья сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за "Интер", за который он выступает на правах аренды.

Напомним, "Интер" принял решение по Канселу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 34 40
15 Леганес 34 40
16 Эспаньол 34 39
17 Леванте 34 37
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов