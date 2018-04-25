"Интер" может отказаться от трансфера Рафиньи

Миланский "Интер" может отказаться от трансфера полузащитника каталонской "Барселоны" Рафиньи Алькантары.

Как информирует El Mundo Deportivo, "нерадзурри" заинтересованы в подписании 25-летнего хавбека на постоянной основе, однако из-за нежелания "сине-гранатовых" снижать его трансферную стоимость, которая равняется 35-ти миллионам евро, они могут свернуть переговоры по его трансферу.

В нынешнем сезоне Рафинья сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за "Интер", за который он выступает на правах аренды.

Напомним, "Интер" принял решение по Канселу. | soccernews.ru