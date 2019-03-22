"Интер" может отпустить Икарди в "Реал" или "Ювентус", получив взамен Ковачича или Дугласа Косту

Форвард "Интера" Мауро Икарди близок к уходу из миланского клуба, сообщает Marca.

По сведениям издания, "нерадзурри" рассматривают вариант с продажей аргентинского бомбардира в "Реал" или "Ювентус".

Если Икарди отправится в Мадрид, то частью сделки может стать хорватский полузащитник Матео Ковачич.

В том случае, если нападающий выберет Турин, то "Интер" может заполучить бразильского вингера Дугласа Косту.

При сценарии с обменом игроков миланцы снизят стоимость Икарди с 80 до 50 миллионов евро.

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