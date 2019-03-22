"Интер" может отпустить Икарди в "Реал" или "Ювентус", получив взамен Ковачича или Дугласа Косту

Теги интер миланмауро икардиювентусреал мадридматео ковачичдуглас коста

"Интер" может отпустить Икарди в "Реал" или "Ювентус", получив взамен Ковачича или Дугласа Косту

Форвард "Интера" Мауро Икарди близок к уходу из миланского клуба, сообщает Marca.

По сведениям издания, "нерадзурри" рассматривают вариант с продажей аргентинского бомбардира в "Реал" или "Ювентус".

Если Икарди отправится в Мадрид, то частью сделки может стать хорватский полузащитник Матео Ковачич.

В том случае, если нападающий выберет Турин, то "Интер" может заполучить бразильского вингера Дугласа Косту.

При сценарии с обменом игроков миланцы снизят стоимость Икарди с 80 до 50 миллионов евро.

Не пропустите: Икарди: "Лишение меня капитанской повязки - это бессмысленное унижение". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная России обратилась к болельщикам после поражения от Бельгии

Сборная России обратилась к болельщикам после поражения от Бельгии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов