"Интер" может отпустить Икарди в "Реал" или "Ювентус", получив взамен Ковачича или Дугласа Косту
Форвард "Интера" Мауро Икарди близок к уходу из миланского клуба, сообщает Marca.
По сведениям издания, "нерадзурри" рассматривают вариант с продажей аргентинского бомбардира в "Реал" или "Ювентус".
Если Икарди отправится в Мадрид, то частью сделки может стать хорватский полузащитник Матео Ковачич.
В том случае, если нападающий выберет Турин, то "Интер" может заполучить бразильского вингера Дугласа Косту.
При сценарии с обменом игроков миланцы снизят стоимость Икарди с 80 до 50 миллионов евро.
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